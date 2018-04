Nostalgie is populair, warm pleidooi voor terugkeer van bijzondere kermis in Roosendaal

ROOSENDAAL - Als het aan de Stichting Roosendaal 750 jaar ligt, gaat de nostalgische kermis in de binnenstad op herhaling. ,,Het zou ons een lief ding waard zijn als deze kermis terugkeert. We krijgen alleen maar positieve reacties. Het zou zonde zijn als het hier bij blijft", vindt Cor Verbogt, voorzitter van de stichting.

Doelstelling van Stichting Roosendaal 750 jaar is om initiatieven die in het jubileumjaar met succes worden gehouden, een blijvend karakter te geven. Verbogt: ,,Je kunt gerust stellen dat deze voorjaarskermis alle potentie heeft om een terugkerend Roosendaals evenement te worden. Wellicht elk jaar, misschien om het jaar. Maar dat er behoefte is aan een nostalgische kermis voor jong en oud staat als een paal boven water."

Bal bij de gemeente

Aangezien de Stichting begin volgend jaar ophoudt te bestaan, zullen anderen de organisatie van de kermis moeten overnemen. ,,De bal ligt vooral bij de gemeente. Als de politiek positief is en de kermis wil faciliteren in het voorjaar, dan komen we een eind", concludeert Verbogt.

De PvdA-fractie is inmiddels al in de pen geklommen om het college van B en W te vragen het evenement jaarlijks te faciliteren en toe te voegen aan de Roosendaalse kermisagenda. ,,Het is een succes en maakt inwoners trots op Roosendaal. Wat ons betreft mag het elk jaar terugkomen. Het kan goed bestaan naast de Roosendaalse binnenstadskermis in september, de kermis in Wouwse Plantage (augustus), in Heerle (juli) en in Wouw (september)", aldus fractievoorzitter Michael Yap.

