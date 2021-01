Noortje van Lith roept raad op tot actie in Den Haag: ‘Minimumloon moet naar 14 euro per uur’

ROOSENDAAL - Politiek Roosendaal moet zich in Den Haag hard maken voor een hoger minimumloon van veertien euro per uur. Vindt Noortje van Lith uit Roosendaal. Zij roept de volledige gemeenteraad op de motie van SP en PvdA die hiertoe oproept, te steunen: ,,Het geld is er, het wordt alleen niet eerlijk verdeeld.’’

SP en PvdA willen dat het Roosendaalse gemeentebestuur in Den Haag gaat lobbyen voor een hoger minimumloon. Dat is volgens die partijen nodig, omdat het leven an sich duurder is geworden: iemand met minimumloon kan hier nu 20 procent minder van betalen dan 40 jaar geleden. Daardoor kunnen 220.000 Nederlanders worden gekwalificeerd als ‘werkende armen’, stellen de fracties.

‘Alles is duurder geworden’

En daar is Van Lith het me eens: ,,Alles is de afgelopen jaren duurder geworden: de boodschappen, de zorgverzekering... Alleen met deze maatregelen kunnen we zorgen voor minder armoede.’’Voor Van Lith komt daar nog bij dat ze een fysieke beperking heeft. Ze heeft cerebrale parese en zit in een rolstoel. Haar droom? Werken zoals ieder ander.



Van Lith: ,,Maar door mijn beperking ben ik straks waarschijnlijk afhankelijk van een uitkering: 70 procent van het minimumloon. En zolang dat niet verhoogd wordt, is dat veel te weinig. Daardoor zie ik er tegenop om zelfstandig te gaan wonen. Een hoger minimumloon betekent dat ik me een volwaardig inwoner van Roosendaal kan voelen.’’

SP-raadslid Marion Heessels vraagt zich nog wel hardop af of 70 procent van veertien euro per uur wél voldoende is om dat mogelijk te maken. De gemeenteraad neemt ergens de komende weken hier een besluit over.