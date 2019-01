Noorderstraat Sprundel komt pas later aan de beurt

Dat schrijft het Rucphense college van B en W in antwoord op vragen van Johan Suijkerbuijk van de VVD-fractie. Het was Suijkerbuijk opgevallen dat het vrachtverkeer in de Noorderstraat niet was afgenomen nadat de gemeente de omleiding om de dorpen heen heeft aangelegd. Dat blijkt ook uit tellingen van het verkeer op de verlengde Vosdonkseweg. Sinds die in gebruik is genomen is het gemiddelde aantal weggebruikers per dag toegenomen van 7.486 naar 7.537. Daarvan is 5,7 procent vrachtverkeer.