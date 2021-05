Nooit onder de verkeerde boom blaffen

Wouwse heem staat na allerlei verhuizin­gen nu echt op straat: ‘Om moedeloos van te worden’

12 mei WOUW - Heemkundekring De Vierschaer uit Wouw zit met de handen in het haar. Al negen jaar zwerft de heem van clublokaal naar clublokaal. Na het onvermijdelijke vertrek uit het Univé-kantoor in april - dat gebouw wordt verbouwd tot hét nieuwe wijkhuis van Wouw - staat de vereniging nu op straat en is de collectie noodgedwongen ondergebracht in een loods op bedrijventerrein De Donken, in een schuur bij molen De Arend én in de garage van voorzitter van André Dingemans.