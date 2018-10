'Noodzaak fabriek Biomineralen in Roosendaal nog niet aangetoond'

Kaartje Huizen boven de vraagprijs verkocht? Niet in West-Bra­bant

11:14 In de regio West-Brabant betaalde huizenkoper vorig jaar iets minder dan de vraagprijs voor zijn woning. In Zundert en Baarle-Nassau was het verschil het grootst. Daar werd 5 procent minder betaald dan gevraagd werd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster over 2017.