Noodverordening Roosendaalse wijken per direct ingetrokken

De noodverordeningen golden sinds 24 november 18.00 uur. Die heftige periode lijkt (voorlopig) voorbij. ,,Het is dan mijn wettelijk plicht om de noodmaatregelen ook weer op te heffen”, schrijft Van Midden. Politie, gemeente en andere publieke partners blijven de komende tijd extra alert en aanwezig in de wijken. Agenten blijven onaangekondigde controles uitvoeren en het huidige cameratoezicht blijft in stand.

Bevoegdheden vervallen, maar niet allemaal

Algeheel vuurwerkverbod

Het in het bezit hebben van zwaar illegaal vuurwerk is verboden. Maar sinds duidelijk is dat er dit jaar een algeheel vuurwerkverbod geldt in het land, knalde het behoorlijk in de stad. Hoewel de rust nu lijkt wedergekeerd, kunnen agenten mensen die de openbare orde dreigen te verstoren nog steeds wegsturen. Burgemeester Han van Midden: ,,We blijven de actuele situatie uiteraard nauwgezet volgen. Mocht er een aanleiding zijn of nieuwe problemen te voorzien zijn, dan kunnen we de noodmaatregelen per direct opnieuw instellen.”