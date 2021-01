Noodverordening in Roosendaalse binnenstad vanwege mogelijke avondklokrellen

Bloembak­ken Bredaseweg stuiten op weerstand: ‘Maar misschien is het gewoon even wennen’

24 januari ROOSENDAAL - Bepaald niet elke Roosendaler is even gelukkig met de negen bloembakken aan de Bredaseweg als de bewoners van die straat. Hingen zij nog net niet de vlag uit, een week na plaatsing wordt er op sociale media vooral geklaagd over de obstakels. Ook in de gemeenteraad zijn er twijfels. ,,Dit verhoogt juist het risico op ongelukken.”