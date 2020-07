Noodkreet RL en CDA: ‘Red het glaskunstwerk in het stadskantoor van sloop’

ROOSENDAAL - Het enorme glaskunstwerk in de hal van het stadskantoor mag niet gesloopt worden. In plaats daarvan moet het zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen worden in afwachting van een nieuwe, geschikte bestemming.

Dat vinden politieke partijen Roosendaalse Lijst en CDA, die het college hiertoe oproepen.

Aanleiding voor die oproep is het bericht in BN DeStem van zaterdag, waarin staat dat het drie meter hoge en vijftien meter lange kunstwerk op de nominatie staat om gesloopt te worden. Er zou geen plek meer voor zijn in het opgeknapte stadskantoor. Daarnaast zou het ook niet circulair te slopen zijn.

Verzet

Dat mag niet gebeuren, vindt de Roosendaalse glaskunstliefhebber Caspar Dingjan, die de gemeente in het artikel oproept hier nog eens goed over na te denken. Volgens hem zou het kunstwerk bijvoorbeeld best een tweede leven kunnen krijgen in Mariadal of het nieuwe Bravis ziekenhuis.

'Geschrokken’

Dingjan krijgt nu bijval van politieke partijen Roosendaalse Lijst en CDA, die zeggen ‘geschrokken’ te zijn van dit bericht.

,,Het kan niet zo zijn dat dit prachtige en unieke kunstwerk genadeloos ten prooi zou vallen aan de sloophamer, terwijl elk boutje en schroefje dat nog kan worden hergebruikt zorgvuldig wordt verwijderd. Bovendien zijn ook de andere kunstwerken uit het stadskantoor die niet kunnen terugkomen in het nieuwe gebouw (door veiling) herbestemd’’, schrijven raadsleden Yvonne de Beer (RL) en Sebastiaan Hamans (CDA) in een brief aan het college.

Opheldering

Zij stellen dat uit eigen onderzoek is gebleken dat er veel steun is voor behoud van het glaswerk. De Beer en Hamans willen weten of er toch geen geld is om het ding te redden en of er wel hard genoeg gezocht is naar een nieuwe plek voor het kunstwerk.