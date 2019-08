Noodklok luidt: geen prins gevonden in Sprundel

SPRUNDEL- De Sprundelse Nachtuilen luiden de noodklok voor het carnaval. Dat lijkt wat vroeg, maar volgens bestuurslid Anne van de Lindeloof is het nodig. In september moet volgens haar duidelijk zijn hoe het verder moet. Voor komend jaar is er (nog) geen prins. ,,Zo slecht hebben we het nog nooit meegemaakt’’, zegt ze over het tekort aan menskracht.

Prins Juriaan d’n Eerste (Jurgen van Dongen) sluit een ambtsperiode van vijf jaar af en een opvolger ontbreekt. Dat gegeven – plus een zwaar ingekrompen gevolg - brengt de carnavalsactiviteiten in gevaar. Het is kort dag, stelt Van de Lindeloof. ,,Je kunt bijvoorbeeld niet op de valreep van 11/11 nog een pak voor een nieuwe prins laten aanpassen.’’

Ingespeeld

Bovendien vergt een soepel verloop van alle carnavalsactiviteiten een goed ingespeeld team. ,,Met in elk geval meer mensen, want we kunnen niet alles verdelen over een klein groepje.’’ De Nachtuilen spreken al jaren niet meer van een Raad van Elf maar van een Leutteam. ,,Dat bestaat echter nog maar uit zeven, acht mensen.’’ Tegenover het vertrek van vijf leden staan slechts twee nieuwkomers.

De maat is voor de resterende bestuursleden inmiddels vol: er móet iets gebeuren. Van de Lindeloof is normaliter als Hofdame de rechterhand van de prins. Een tree opschuiven naar boven is voor haar geen optie. ,,Dat ligt me ook minder. Ik ben meer van het organiseren.’’

Verantwoordelijkheden

Ze geeft aan dat de Nachtuilen hun netwerk intensief hebben ingezet om oplossingen te vinden. Geschikte kandidaten heeft dat tot dusver niet opgeleverd. De stichting hecht aan een representatieve kandidaat die zich goed bewust is van de verantwoordelijkheden van een prins. ,,Het kost tijd, want je moet je overal laten zien. En je moet er echt op kunnen rekenen. Het is echt wel meer dan een biertje drinken.’’