Nol of Fame houdt Vastelaovedzotten in grootse vorm

Creatieve ei

Op de Markt zijn 21 panelen uitgestald waar bouwclubs, vriendenclubs, wijkverenigingen en dweilbandjes hun creatieve ei op kwijt konden. Dat ze conform het motto in vorm waren, was duidelijk. De creativiteit, die normaliter tot uiting komt in carnavalswagens of -groepen keerde nu terug op de hoge borden. De Nol of Fame refereert aan Nol Sjalot, de carnavalsmascotte van Vastelaovedzottelaand. Nol ontbreekt niet op de openluchttentoonstelling, maar dan alleen het ijzeren geraamte. Nar Rico belooft plechtig dat Nol er volgend jaar weer aangekleed en al bij staat.

Zotte tocht

Carnaval op halve kracht vieren, het zit niet in ieders genen. Bouwclub SEB valt al jaren in de prijzen en kan het ook dit jaar niet nalaten even een rondje Gastel te doen. Zonder concurrentie hebben ze de publieksprijs gewonnen en ook de eerste prijs in de categorie Grote Kruiwagens. Even een praatje met prins en nar en dan trekt de groep weer door voor of de Zotte tocht, de Nollekestocht, de Zotte Puzzeltocht of het Carnavalscluedo. Alle goedbedoelde alternatieven ten spijt, ontbreekt het aan gezellig samenzijn en elkaar na zoveel tijd weer eens ontmoeten. Kastelein Nicky Colijn heeft een oliebollen en snoepkraampje. Hij opende zijn café Onder De Toren vorig jaar kort na carnaval. ,,Geen lekkere start dus, de zaak kon meteen op slot. Maar het komt goed, we blijven in vorm en zodra het weer mag gaan we de achterstand dubbel en dwars inhalen.‘’