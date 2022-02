Nol Krijnen (93) heeft haast: ‘Mag ik het nog meemaken dat de Blokhut dorpshuis wordt?’

We zitten in zijn woonkamer, Willeke Joostenstraat 2. Het huis dat hij met zijn Riek halverwege de jaren vijftig liet bouwen. De plek waar vroeger heel Bosschenhoofd zich liet knippen door kapper Nol. Het is een uur of elf in de ochtend. Waren we 's middags geweest, dan hadden we hem in De Blokhut aangetroffen. Daar staat nog net niet het bed van de krasse 93-jarige ‘mister Bosschenhoofd'.