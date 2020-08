Nog zes keer dineren in het oude Essent-gebouw en dan gaat het definitief op slot

Eerst eten

Maar zo ver is het nog niet. Eerst volgt er nog een serie etentjes van Mariëlle Maris en Marloes Stravers. Onder de naam Foodstories verzorgen de Roosendaalse vriendinnen regelmatig diners op bijzondere locaties.



Zo werden er eerder al tijdelijke restaurants opgezet in de oude lts aan de Laan van Henegouwen, een zeldzame panoramawagon bij het station en vorig jaar nog werd er gekookt in het koor van de verlaten Fatimakerk.



En nu dus in het Essent-gebouw. Zonder te veel van het menu weg te geven, zeggen Stravers en Maris hun gasten het gevoel te willen geven alsof ze zich even in Azië wanen. Daartoe is de zaal waar vroeger theatervoorstellingen werden gehouden in stijl omgebouwd.