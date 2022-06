Nog zeker vijf jaar alleen een boemeltrein tussen Roosendaal en Antwerpen

COLUMN Voor wie niet geslaagd is... maar tóch geslaagd!

Ping. Ping. Ping. De hele middag spuugt mijn telefoon appjes met meldingen over jongeren die hun diploma hebben gehaald. Was alles van een leien dakje gegaan, dan had de vlag-met-schooltas ook aan ónze gevel gewapperd. Er hangt geen vlag. Toch vind ik dat onze jongste geslaagd is.

9 juni