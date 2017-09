Nog volop verwarring in Willebrordse Dorpstraat

De straat werd half juli opgeleverd na een flinke opknapbeurt. Met de reconstructie werd gekozen voor een nieuwe voorrangssituatie. De weg werd versmald en er is nu een 30 kilometer zone van kracht. ,,Misschien is het wennen, maar ik hoor er veel over. De mensen zijn hier niet zo geduldig’’, typeert Elsa de Bruijn de reacties.

Zij heeft net boodschappen gedaan bij de AH in de Dorpsstraat. Vooral daar is niet bij iedereen doorgedrongen dat de uitrit van de supermarkt een andere status heeft gekregen: die van zijweg. Dat betekent dat parkeerders voorrang hebben gekregen op het verkeer richting dorpskom. Auto's die het parkeerterrein van de AH verlaten komen immers van rechts, legt de gemeente uit.

Rood-grijze zebra

Samatha de Hoon stoort het met name dat de oversteekplaats verderop in de straat minder duidelijk te onderscheiden is sinds de straat deze zomer werd opgeleverd. Geen zwart-wit-stroken, maar lichtgrijze op een rode ondergrond. ,,De zebra is kleiner en nu minder goed zichtbaar.’’ Niettemin overheerst ook bij haar de verwarring over de uitrit van de AH. ,,Oh, is het nu een straat? Dat hebben ze er dan van gemaakt.’’

Het is zeker niet het enige irritatiepunt. Rotonde-achtige patronen in het wegdek moeten de weggebruiker erop attenderen dat er een andere circulatie is ontstaan. Rijdend richting A58 liggen ter hoogte van de Trekpleister en even daar voorbij twee uitritten die bij huizen horen. Maar hier prijkt eveneens het rotondepatroon op het wegdek. Vandaar dat menigeen –ook op Facebook – zich afvraagt wat echt een uitrit is en wat niet.

Met maatregelen trachtte de gemeente de afgelopen week de onrust te sussen. Maar waarschuwingsborden en haaietanden bij de aansluitingen van de Pastoor Bastiaansensingel veranderen niet veel in het midden van de Dorpsstraat, observeert Nel Rommens, die daar met de fiets aan de hand op haar zus wacht. ,,Voor mij is het wel duidelijk, maar voor veel mensen niet.’’ Dat wordt geïllustreerd ter hoogte van zorgcentrum Heidestede, waar auto’s niet langer mogen terugdraaien richting Sprundel. Een automobilist demonstreert dat hij het bord eenrichtingverkeer op dit stuk niet heeft waargenomen.

Wennen

,,De gewijzigde verkeerssituatie na de reconstructie is even wennen’’, denkt wethouder Laura Matthijssen. Behoudens de aansluitingen met de Pastoor Bastiaansensingel geldt echter dat al het verkeer van rechts voorrang heeft. Inclusief van zijstraten als bij de AH, is de uitleg. ,,Moet dat niet een naambordje krijgen dan?’’, oppert een passant.

