Nog veel open eindjes in religieus erfgoed Oudenbosch: wethouder verzekert uitvoering begin 2022

Anders dan in het oorspronkelijke idee om alle musea en cultuur onder te brengen in de Mariabouw komen er nu drie culturele trefplaatsen: Fidei et Arti, kapel Sint Anna en kapel Saint Louis. Een nieuw stichtingsbestuur gaat zich ontfermen over het beheer en exploitatie van de drie culturele centra. Het bestuur van Fidei et Arti heeft haar taken neergelegd om plaats te maken voor nieuwe mensen.