Nog twee kilometer zuidwaarts en dan wordt het in elk Rucphens dorp rustig

,,De eerste plannen dateren van jaren terug, toen de provincie er zelf nog aan wilde beginnen. Later had Den Bosch er toch niet zo veel belang bij en zijn we zelf gaan nadenken over het juiste tracé.‘’ De provincie legde wel 6,2 miljoen euro bij, maar ook de Rucphense gemeentekas bleef niet onaangeroerd. Volgens de wethouder een verantwoorde investering: ,,Onze inwoners hebben er baat bij. Het doorgaande verkeer verminderd, de overlast in de dorpen neemt af en onze bedrijventerreinen De Nijverhei en De Binnentuin zijn beter bereikbaar.‘’



In het nu aan te leggen zuidelijk stuk worden zeker 130 bomen herplaatst. Deels langs de weg, deels ook elders in de gemeente. ,,Natuurcompensatie weten we binnen de gemeente te houden. De stichting Elektoor gaat haar landgoed met meer groen invullen. We verliezen door de nieuwe wegen een hectare, maar krijgen er drie hectare voor terug.‘’