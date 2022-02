Nog steeds slingeren trucks over de Bredaseweg, ondanks verbod: ‘De gemeente doet helemaal niets’

Geen bewijs voor misbruik medische gegevens in roman: vrijspraak voor ex-secretares­se Bravis

Een ex-secretaresse van het Bravis ziekenhuis die vertrouwelijke gegevens van een patiënte zou hebben doorgegeven aan haar partner ten behoeve van een roman, is vrijgesproken. Niet is vast komen te staan dat medische informatie uit het Roosendaalse ziekenhuis is verwerkt in het boek, oordeelt de rechter in Breda.

23 februari