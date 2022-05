Nog steeds honderden muizen in huis Oudenbosch: ‘Je ziet ze voor de ramen lopen’

Oudenbos­sche­naar (34) steekt man neer en maakt agentes uit voor ‘bitches’: 270 dagen cel geëist

OUDENBOSCH - Videobeelden tonen de verdachte op een bank in een woonkamer. Hij krijgt klappen van twee mannen. Hij staat op, loopt wankelend weg. Even later stormt hij binnen met een voorwerp in zijn rechterhand. Hij maakt stekende bewegingen. Eén van de mannen loopt steekwonden op.

13 mei