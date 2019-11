Nog steeds geen plan voor Lage Zegstraat tussen Zegge en Roosendaal

ROOSENDAAL - Het is nog lang niet duidelijk hoe en wanneer de gemeenten Rucphen en Roosendaal de al jaren voortslepende problemen in de Lage Zegstraat bij Zegge gaan oplossen.

Nu de Leemstraat op het Majoppeveld in Roosendaal weer open is, willen beide gemeenten eerst afwachten hoe het verkeer zich nu gaat ontwikkelen.

,,Als het werk aan de Leemstraat in Roosendaal is afgerond, heeft het verkeer eerst tijd nodig om zijn gebruikelijke weg weer te vinden", zegt gemeentewoordvoerder Marijn van Starkenburg van Rucphen. De afspraak met Roosendaal is dat er na een week of vier een kentekenonderzoek zal worden gehouden.

Vermoeden

Met zo'n onderzoek is inzichtelijk te maken hoeveel sluipverkeer er daadwerkelijk door Zegge en over de Lage Zegstraat gaat. Het sterke vermoeden bestaat dat veel mensen die bij de bedrijven op Borchwerf II moeten zijn, op de A58 afslag 22 Zegge Majoppeveld nemen en binnendoor over de Nelson Mandelaweg naar hun bestemming rijden, vice versa.

Quote Op basis van de resultaten van het kentekenon­der­zoek wordt besloten of er nog maatrege­len nodig zijn en zo ja, welke Pieter Thielen, Gemeente Roosendaal

Pieter Thielen van de gemeente Roosendaal zegt: ,,Op basis van deze resultaten wordt besloten of er nog maatregelen nodig zijn en zo ja, welke. We zijn nu met de gemeente Rucphen in overleg over wanneer we dit kentekenonderzoek gaan uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid is dat begin volgend jaar.”

Dorpsraad