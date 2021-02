Nog niks in huis voor Valentijnsdag? Deze ondernemers hebben een oplossing, ook voor de meest onhandige man

Ben je niet zo’n ster in de keuken, maar wil je je partner toch verrassen met een romantisch diner? Restaurant Sistermans in Roosendaal bedacht er een handige dinerbox voor. ,,Alles is al voorbereid. De tartaar is gesneden, de mousse is al gemaakt. Je moet het alleen zelf mooi opmaken en wat kleine handelingen uitvoeren, zoals de saus door de tartaar mengen”, vertelt Jody Mekes.