‘Nog meer migranten in Roosendaals hotel is geen goed idee’

ROOSENDAAL - Nog meer arbeidsmigranten in het voormalige Hotel Merks aan de Brugstraat, hoek Burgemeester Schoonheijtstraat in Roosendaal, vindt de Roosendaalse Lijst niet zo'n goed idee. Ook de drie buurtpreventieteams die in de omgeving van de Brugstraat actief zijn, staan niet te juichen.

Dat blijkt uit vragen die de Roosendaalse Lijst aan burgemeester Han van Midden heeft gestuurd. De aanleiding was een recente brief van de buurtpreventieteams aan de burgemeester.

Zeven kamers

De kwestie begon met een kleine bekendmaking van de gemeente op 25 november. Daarin staat dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw van zeven hotelkamers in het pand Burgstraat 57. Tegen zo'n aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Dat kan formeel pas als de vergunning aan de initiatiefnemer is verleend.

Parklaan

Toch was de annonce voor de buurtpreventisten van de Stationsbuurt, de Parklaan en 't Oude Centrum al aanleiding om een eerste reactie kenbaar te maken een de gemeente. Een woordvoerder van deze buurtpreventieploegen wil de reactie wel toelichten, maar ziet zijn naam liever niet terug in de krantenkolommen.

,,Wij hebben vanuit de buurtpreventie gereageerd op de bekendmaking. Want als er in het pand Brugstraat 55-57 de mogelijkheid is om met zeven kamers uit te breiden, dan zien wij liever dat de beschikbare ruimte wordt ingezet voor de recreatie en het welzijn van de huidige bewoners. Dat is alles.” In de brief aan de burgemeester wordt bewust niet gesproken over veiligheid of overlast.

Als de gemeente de vergunning verleent, komt ze de drie preventieteams weer tegen. ,,Dan zijn er de normale juridische kaders en de omgevingskaders waar we gebruik van kunnen maken. Daarop vooruitlopend hebben wij nu gereageerd. Voorlopig hopen we dat de toelichting die wij nu hebben gestuurd al enige aarzeling teweeg kan brengen.”

Niet wenselijk

Voor Yvonne de beer en Charl Goossens van de Roosendaalse Lijst (RL) was het korte briefje van buurtpreventie voldoende om er een politieke inhoud aan te geven. Daarbij verwijst de RL naar de notitie arbeidsmigranten die onlangs is vastgesteld. ,,Daarbij is duidelijk geworden, dat een verdere toename van huisvesting in de binnenstad, met name in de Stationsbuurt, niet wenselijk is", aldus De Beer en Goossens.

58 migranten

Zij willen van Van Midden weten wat hij van de plannen met het migrantenhotel vindt. In oktober werd bekend dat er nu al 58 arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Ook vragen ze welke handvatten Van Midden heeft om dit gebruik van het voormalige hotel te ontmoedigen of af te wijzen. Binnenkort reageert de burgemeester.