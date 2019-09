Nog meer goederentreinen door West-Brabant? ,,Leg een tunnel tussen Antwerpen en Rotterdam!‘’

ROOSENDAAL - Als een voetnoot in de Miljoenennota kwamen de meest recente vervoersbewegingen van goederentreinen over Brabant Spoor boven water. Conclusie: bij Roosendaal gaan wekelijks 160 goederentreinen de grens over, vijftig meer dan vijf jaar geleden.

Het zijn getallen waar ze bij de Moerdijkse klankbordgroep Basisnet Spoor en de Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) niet van opkijken. Al jaren volgen de burgergroeperingen de ontwikkelingen rondom de spoorlijn tussen Rotterdam en België op de voet.

Aan de bel

Dat het aantal treinen toeneemt, is volgens Gabriel van der Heijde van de VAG eenvoudig te verklaren. ,,In Limburg is hard aan de bel getrokken om de noordelijke Maaslijn bij Venlo te ontzien. Ook de trillingen op de Brabantroute bij Boxtel worden aangepakt. Goederentransport per spoor wordt echter niet minder, dus is het aantal treinen op het traject door Moerdijk, Oudenbosch en Roosendaal juist toegenomen.‘’

De Oudenbosschenaar is blij dat zijn gemeente Halderberge eindelijk een commissie heeft opgetuigd om Den Haag te overtuigen dat het anders moet. ,,Wel steeds meer treinen West-Brabant in duwen, maar geen verdere veiligheidsmaatregelen treffen? Dat kan niet.‘’ Van der Heijde schuift in een adviseursrol aan bij de commissie. Alternatieve vervoerswijzen (per schip of door de buisleidingenstraat) laat de VAG nog niet varen, maar eigenlijk weet de vereniging maar één afdoende maatregel: een tunnel tussen Antwerpen en Rotterdam. ,,Een miljardenproject, maar dat was de Betuwelijn ook. Ik zal het niet meer meemaken, daar gaat jaren overheen. Maar heb dan toch mijn steentje bijgedragen aan een leefbaarder West-Brabant.‘’

Nul op het rekest

Riet Gerla van Basisnet Spoor vindt het hoog tijd worden dat de Haagse politiek naar de almaar drukker wordende westelijke noord-zuidlijn kijkt. Basisnet Spoor is de wet uit 2015 met als gevolg dat het aantal wagons met gevaarlijke stoffen zal toenemen van 8000 naar 38000. Bij een bezoek van de vorige staatssecretaris Sharon Dijksma aan de regio kregen de gemeentebesturen en actiegroepen nul op het rekest. Gerla houdt er goede contacten met het Moerdijkse college en gemeenteraad op na. ,,Nu schuift ook de provincie aan bij de besprekingen. Met het ministerie en Prorail gaat het echter allemaal heel langzaam.‘’ In de beleving van de Zevenbergse is een Dedicated Goederenspoorlijn langs industrieterrein Moerdijk en de A17 nog altijd de beste oplossing. ,,Basisnet zet in op veiligheid, maar wij kiezen voor leefbaarheid. Dat is meer dan alleen wat geluidsschermen in de dorpskernen weg zetten.‘’

Quote ProRail laat het spoorbed in Zevenber­gen opschudden, gebeurt dat niet dan neemt lawaai alleen maar toe. Riet Gerla, Klankbordgroep Basisnet Spoor

Had Gerla het voor het zeggen, dan kwam er een masterplan voor alle goederenlijnen door ons land. ,,Nu ligt de focus te vaak op een specifiek spoorwegvak ergens in het land. In Oost-Brabant bijvoorbeeld wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de trillingen en passende maatregelen getroffen. Daar is bij ons nog nooit naar gekeken, terwijl het spoor steeds verzakt. Eens in de zoveel weken laat Prorail het spoorbed opschudden. Gebeurt dat niet dan nemen lawaai en trillingen alleen maar toe.‘’

Tests

Om de overlast op de Brabantroute te beperken gaat de NS inderdaad vanaf medio december met een lagere snelheid rijden tussen Breda en Boxtel. Een maand eerder worden er tests gedaan met langzamer rijdende goederentreinen. In reactie op het toenemende aantal meldingen van hinder door trillingen en geluid in onder meer Dorst en Rijen gaan ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe maatregelen testen.