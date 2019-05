Nog geen vergunning voor Airborne festival in Bosschenhoofd; organisator heeft er alle vertrouwen in

Toch wanhoopt Arno van der Star van EYE4Dance niet. ,,Wij hebben de regels van het standaard vergunningstraject gevolgd. De vergunning is gewoon in behandeling en het ziet er allemaal goed uit. We hebben alle plannen aangeleverd, geluidsplan, verkeers- en vervoersplan, medisch plan, veiligheidsplan en een ecologisch rapport.”

Quote We beseffen dat het festival bij omwonenden emoties met zich meebrengt. Het is ook harde muziek Arno van der Star, EYE4Dance

De plannen worden nu getoetst door adviseurs van de gemeente Halderberge; politie, GHOR en brandweer onder meer. Van der Star kent zijn pappenheimers. ,,Een vergunning voor een evenement krijg je soms pas enkele dagen voor het evenement. Wij maken ons geen zorgen over het doorgaan van Airborne, maar beseffen ook dat het festival veel emoties met zich meebrengt. Het is ook harde muziek.”

Buur

EYE4Dance gaat er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. ,,Beter een goede buur dan een verre vriend”, zegt Van der Star.

In Halderberge moet een evenementenvergunning minimaal acht weken van tevoren ingediend worden. In eerste instantie wordt gekeken of de stukken compleet zijn. ,,Dat was bij Airborne niet het geval. We hebben aanvullende stukken gevraagd en de termijn is opgeschort‘’, aldus woordvoerster Stephanie Ansems van de gemeente. Van der Star heeft de aanvraag verder aangevuld met alle genoemde plannen. De woordvoerster: ,,Dan gaat de tijd weer lopen. Als de documenten niet tijdig binnen waren, zou de aanvraag buiten behandeling gesteld worden.”

Directe spoed

De vergunningaanvragen publiceert de gemeente in de Halderbergse Bode. Mensen kunnen daar op reageren. Bezwaar maken kan pas als de vergunning is verleend en dat kan volgens de gemeente inderdaad kort voor het evenement zijn. ,,Binnen zes weken kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat komt dan bij de beroeps- en bezwarencommissie. Als een evenement een jaar later weer gehouden wordt, moet ook de uitspraak van de commissie meegewogen worden. Bij directe spoed en het indienen van een bezwaarschrift, kan een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de rechtbank.”

De rechter kan het evenement dan alsnog verbieden ook al is het kort dag. Van der Star zegt er samen met de omwonenden alles aan te doen om zo'n proces te voorkomen.

