Nog geen redenen voor camera's in tunneltjes in Roosendaal

ROOSENDAAL - Zijn de diverse fietstunneltjes in de gemeente Roosendaal veilig? Waarom voelen veel inwoners van de stad zich zo unheimisch in deze onderdoorgangen? Waarom hangt de gemeente er niet gewoon camera's op?

Bij de gemeente Roosendaal komen weinig tot geen klachten binnen over de tunneltjes. Volgens Sanneke Vermeulen van de VVD-fractie zijn die er wel.

Recente incidenten

Vermeulen onderbouwt dat door te wijzen op enkele recente incidenten bij tunneltjes. Zo is er bij het tunneltje van de Bandeliersberg iemand overvallen en is bij het Visdonktunneltje iemand van zijn fiets getrokken. ‘Voor de VVD is dit onacceptabel gedrag', zegt Sanneke Vermeulen. Bovendien is haar uit gesprekken met Roosendalers gebleken, dat meer mensen zich erg ongemakkelijk voelen in de tunneltjes. Maar er is meer, aldus Vermeulen: ‘Daarbij komt dat fietstunneltjes een geliefde plek zijn om te chillen voor mensen met verkeerde intenties.’

Veel heeft de gemeente niet te melden over wat er zich allemaal in de doorgangen afspeelt. Er zijn een paar klachten geweest over vuurwerk in de Pattontunnel, maar daar bleef het bij. Toch snappen burgemeester en wethouder dat niet iedereen er zich veilig voelt. Maar ja, zonder keiharde gegevens is het moeilijk om daar iets aan te gaan doen.

Volledig scherm Marijke Maas heeft het tunneltje onder de Bergrand een paar jaar geleden beschilderd. © peter van trijen/pix4profs

Gemeente of politie

Daarom roept het college van burgemeester en wethouders iedereen op om misstanden en strafbare feiten te melden. Bij de gemeente of bij de politie. Want dan kan worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is en dan kunnen er maatregelen worden getroffen. Zoals het ophangen van camera's. Nu ‘ontbreekt de wettelijke grond’ daar nog voor.