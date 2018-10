Nog geen natuurvergunning aangevraagd voor Biomineralen

Schilder Arie Onnink 'overdon­derd' met Halderberg­se Cultuur­prijs

7 oktober OUDENBOSCH - De vakjury van de Halderbergse Cultuurprijs 2018 heeft zaterdagavond tijdens het gala in Fideï et Arti bekendgemaakt dat kunstschilder Arie Onnink zich winnaar mag noemen. Omdat Arie zelf niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn, nam zijn zoon Joep de prijs in ontvangst. Vanuit zijn vakantieadres in Oslo laat Arie weten 'ongelooflijk blij' te zijn. Hij zegt het echt niet aan te hebben zien komen. ,,Overdonderd ben ik. Dat kun je wel gerust stellen ja."