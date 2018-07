'Nog geen definitief besluit over snelfietspad F58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal'

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - De komst van het snelfietspad F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is nog geen gelopen race. Hoewel beide steden zeggen enthousiast te zijn over een dergelijke fietsroute, er is nog steeds geen definitief besluit over de komst van het pad genomen.

Beide gemeenten maakten in 2016 al bekend samen plannen te hebben voor een dergelijk fietspad. Zo'n snelfietspad is ongeveer vier meter breed en is zo aangelegd dat fietsers niet of nauwelijks hoeven te remmen voor bijvoorbeeld kruisingen of stoplichten.

Overeenkomst

Gehoopt werd dat dat pad er nog voor 2020 zou liggen. Dat bleek vorig jaar al onhaalbaar, onder meer omdat er een fietstunnel onder het spoor moet worden aangelegd. Daar bleek meer tijd voor nodig. Een jaar later is er nog niet veel meer duidelijk over de plannen. ,,Er is op dit moment nog geen intentieovereenkomst tussen de provincie en de twee gemeenten getekend, waardoor er nog geen definitief besluit ligt over de snelfietsroute'', schrijft wethouder Cees Lok in antwoord op vragen van de politieke partij Nieuwe Democraten.

'Bergen op Zoom niet afgehaakt'

Die partij wilde weten wat de stand van zaken rond die F58 is. Volgens de eenmansfractie zou Bergen op Zoom zelfs afgehaakt zijn bij dit project. Daar is niets van waar, verzekert wethouder Patrick van der Velden uit Bergen op Zoom. ,,We zijn hierover juist volop in gesprek. Met de gemeente Roosendaal én met de provincie Noord-Brabant. We kijken op dit moment of we hier genoeg financiële middelen voor hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling in november moet hier meer duidelijk over zijn.''

Subsidie

Volgens zijn Roosendaalse collega Lok is de deelname van de twee gemeenten aan dit project zelfs noodzakelijk. ,,Dat is een van de eisen die door de provincie wordt gesteld aan snelfietsroutes ten aanzien van de subsidie. Mocht Bergen op Zoom besluiten af te zien van de snelfietsroute, dan is de aanleg helemaal van de baan.''