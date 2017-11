Nog even en Roselaar in Roosendaal is helemaal gevuld met winkels

Zinloze kraak op bitcoinautomaat in Oudenbosch: 'Ik twijfel oprecht aan verstandelijk vermogen inbrekers'

14:29 OUDENBOSCH - De primeur van het eerste bitcoinautomaat had Oudenbosch al. Sinds woensdagnacht is in de Koepelstad ook de eerste bitcoin ATM (Automatic Teller Machine) gestolen. 's Nachts is via de achterdeur ingebroken bij brasserie Tivoli in Oudenbosch. De dieven hadden het speciaal gemunt op de bitcoin ATM, verder is er niets weg gehaald.