Nog even en de nieuwe bewoners van de Theresiaschool melden zich

De verbouwing van de vroegere school is al klaar en het pand is al opgeleverd. Directeur Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep zegt dat ie alles perfect voor elkaar wil hebben vóór de bewoners komen.

Vorig jaar juli maakte de Centrale Zorggroep de plannen met de leegstaande school bekend. De verwachting was toen nog dat de eerste bewoners in januari van dit jaar naar Moerstraten zouden kunnen verhuizen. Dat pakte anders uit.

Brandveiligheid

Een school verbouwen tot een woon-zorgcentrum bleek toch een grotere klus dan aanvankelijk werd gedacht. Zo gelden in een school andere brandveiligheidsregels dan in een woon-zorgcentrum en er moesten extra nutsvoorzieningen worden aangelegd. Ook de levering van materialen liep vertraging op door de hausse in de bouw.

De school sloot in 2016 de deuren, wegens een gebrek aan leerlingen. Het eerste plan was om appartementen in de school te maken. Al snel bleek echter dat daar geen belangstelling voor bestond in Moerstraten. Toen schakelden de eigenaren arts Frank Lenaers en Stan Aarts over op plan B voor een woon-zorglocatie voor jongeren met gedragsproblemen.

Beroering

Toen bleek dat er twaalf autistische jongeren in de school zouden gaan wonen, was er enige beroering in het dorp. Maar die verdween al snel na een paar informatieavonden in dorpshuis Parelmoer. Er is ook een aantal inwoners van Moerstraten naar andere voorzieningen van de Centrale Zorggroep geweest om te kijken hoe het daar aan toe gaat.

,,Het pand is klaar, de oplevering is al geweest”, zegt Jerry Anholt van de instelling die het complex gaat runnen. Anholt en zijn medewerkers zijn nu bezig met de inrichting van de oude school. Half januari wordt het gebouw officieel heropend en een week later maken de bewoners hun opwachting.

