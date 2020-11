Nog even doorbijten, maar dan heeft Rucphen een dorpsplein om u tegen te zeggen

Het is een vertrouwd patroon in gemeenteland geworden. Zodra er een rondweg om stad of dorp wordt aangelegd, kunnen de centra een facelift krijgen. Zo gaat het ook in Rucphen waar de druk bereden S-bocht voor het oude gemeentehuis wordt ingeruild voor een heus dorpsplein.

Verleden tijd

Wethouder René Lazeroms zegt dat de eerste schetsen van het centrumplan al van 2010 dateren. ,,Vooral Rucphen kampte met veel doorgaand verkeer, ook vrachtwagens. Dat is straks verleden tijd. Samen met de ontwikkelingsgroep Rucphen konden we gaan stoeien op een nieuw dorpsplein.‘’

Vroeger was de doorgaande route ook de entree tot het gemeentehuis. De ambtenaren pakten hun boeltje, dorpscentrum Agora verrees. Nog meer leven in de brouwerij brachten galerie Lijst In en ijssalon/restaurant het Spijshuis Uit de Kunst. Aan de overkant van - nu nog - de Rucphense Vaartkant zijn enkele woningen gesloopt en palen de grond in voor het appartementencomplex van De Kok Bouwgroep. Hier komen twee winkels en 34 appartementen. Verderop is het oude gemeenschapshuis De Vaart verdwenen. Aannemer Van Agtmaal legt hier eveneens appartementen aan.

Bouwput

Lazeroms: ,,Mooi om te zien hoe het centrum zich vanzelf weer vulde. Voor al die voorzieningen en haar gebruikers is het even door de bouwput heen bijten, maar ‘ergens volgend jaar’ heeft Rucphen een dorpsplein om u tegen te zeggen. In alle stappen nemen we de omwonenden mee.‘’ Dankzij burgerparticipatie is ook het nieuwe Dorpspark nabij het centrum tot stand gekomen. De jeu de boulesbanen, die achter Agora moesten wijken, komen bijvoorbeeld nog centraler te liggen.‘’

De herinrichting van het Rucphense centrum vergt een investering van 2,5 miljoen euro. Op 11 november vorig jaar gaf de wethouder op een carnavaleske wijze het startschot voor het centrumplan. ,,Laten we hopen dat de oplevering eveneens op een feestelijke manier mag geschieden.’’