Nog één piepklein plekje voor een minihuisje op Tiny Oevers

Vier aanhoudin­gen na schietpar­tij in oktober en gevonden explosie­ven in Breda

8 maart BREDA - Het recherchewerk van de politie leidde eind vorige maand tot een doorbraak in het onderzoek naar de schietpartij van zondag 18 oktober op de Bruno Renardstraat in Breda en de later gevonden explosieven in diezelfde stad en een (poging tot) afpersing in Oudenbosch. Al deze incidenten staan volgens de politie in verband met elkaar.