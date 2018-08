Nog één keer optreden van Rose Valley uit Roosendaal

ROOSENDAAL - Nog één keer wil de Roosendaalse countryband Rose Valley schitteren. De band was begin jaren '90 een hit in Roosendaal met zijn aanstekelijke indo-rock en countrymuziek.

Zondag 2 september speelt de band voor de laatste keer in zaal Keijenburg aan de Keijenburg in Roosendaal. Alhoewel... laatste keer?

Burgerhout

Rond 1990 nam de populariteit van countrymuziek in ons land toe. Her en der ontstonden festivals, waar line-dancegroepen dansten. In zaal Burgerhout in Roosendaal ontstond The Rose Valley Country Dancers. Wat is er leuker dan dansen op levende muziek? Dus werd een vast orkest samengesteld om de Dancers te begeleiden. ,,We hadden nog nooit samen gespeeld", zegt Jack Koopman, die kon zingen en drummen. ,,Bob en ik wel, maar met de rest niet. Piet en Ron kende ik wel, maar niet muzikaal."

De Roosendaalse band Rose Valley treedt zondag na lange tijd weer op. © Archief Rose Valley

Rose Valley bestond uit Jack Koopman, Ronny Claessens (sologitaar en zang), Bob Zijlstra (slaggitaar en zang), Dave Joseph (slaggitaar en zang), Piet Kikkert (bas) en de zangeressen Mona en Nancy. Op de lessenaar populaire countrymuziek en natuurlijk het oude (Indo)rockrepertoire.

Ingenieurs

Piet Kikkert vertelt: ,,Ron Claessens kon ook in Maleise dialecten zingen. Ik weet nog dat we een keer bij Fokker voor Indonesische ingenieurs moesten spelen. Ronny vroeg toen van wel deel van Java de ingenieurs afkomstig waren en hij begon gelijk in hun dialect te zingen. Dat sloeg wel aan!" Meerdere keren per maand werd opgetreden op countryfestivals en op pasar malams. Maar na een aantal jaren werd het wat minder en ging de band uit elkaar.

Elvis Presley

Begin dit jaar belde Bob Zijlstra naar Ron Claessens. Bob is ziek en wil graag nog een keer spelen. ,,Zijn kracht is zijn unieke stem. Door zijn ziekte kan hij niet meer zingen en ik begreep gelijk hoe zwaar hem dit moet vallen. Vroeger was hij bekend als de Roosendaalse Elvis Presley!"

Claessens zegt: ,,Aanvankelijk dachten we aan een eenmalig optreden. Maar als Bob het wil en aankan willen we doorgaan." Het optreden begint zondag om 13.30 uur in zaal Keijenburg. Entree 5 euro. Kaarten via dj4jack@hotmail.com.