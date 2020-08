Nog dit jaar zekerheid over toekomst van Centrum voor Muziek en van De Suite

De Suite is als Muziekhuis nooit echt 100 procent van de grond gekomen. Even verderop staat het Cultuurhuis Roosendaal wat wel een succes is. ,,Dat succes kan niet zonder gevolgen voor De Suite blijven", zegt wethouder Toine Theunis. Jaarlijks moet de gemeente 2 ton bijpassen om de exploitatie van het gebouw rond te krijgen. En nog staan er veel lokalen leeg.

Beter benutten

Verkocht

De enquête is gehouden, maar toen we informeer­den naar de uitslag kregen we geen antwoord

Nieuwenhuis maakt melding van een enquête onder de docenten. Centrale vraag: is er in Roosendaal behoefte aan een muziekschool. ,,De enquête is gehouden, maar toen we informeerden naar de uitslag kregen we geen antwoord.” Het liefst zouden Nieuwenhuis en zijn collega's in De Suite blijven. Het gebouw is ideaal voor muzieklessen al zijn er klachten uit de buurt bekend.