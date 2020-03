Nog dit jaar meer duidelijkheid over toekomst Rembrandtgalerij

ROOSENDAAL - Er moet in de loop van dit jaar meer duidelijkheid komen over een mogelijke verhuizing én uitbreiding van de Jumbo-supermarkt in de Westrand. Dat laat de gemeente Roosendaal weten in antwoord op vragen van de VVD.

Volgens het gemeentebestuur is er de afgelopen periode ‘positief overleg over herbestemming van de panden en de financiële haalbaarheid geweest’. ,,Recent is gebleken dat de panden zijn verkocht aan een nieuwe eigenaar. Die kent de plannen en heeft aangegeven mee te willen denken in de realisatie hiervan. De verwachting is dat we medio dit jaar meer kunnen melden.’’

De verplaatsing van die super is al jaren aan de orde. De gemeente Roosendaal wil de supermarkt verplaatsen naar een grotere locatie. Daarmee moet de super ook gelijk de nieuw te bouwen wijk Stadsoevers bedienen.

Plaats ruilen

In het verleden is hier al vaker over gesproken. Inzet was toen dat de Jumbo en het wijkhuis even verderop van plaats zouden wisselen. Dat idee leeft kennelijk nog steeds bij de gemeente Roosendaal.

Gedacht wordt dat het verkassen van het wijkhuis naar de Rembrandtgalerij alleen maar voordelen kent: ,,Hierdoor wordt het buurtcentrum van Westrand een écht wijkcentrum voor de hele wijk. Dit zal een positief effect hebben op de winkels in de Rembrandtgalerij en het behoud van de voorzieningen in de Westrand’’, schrijft het college in antwoord op vragen van VVD-raadslid Anneke Eijk.

Verder verloedering tegengaan