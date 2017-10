Nobelprijs-insignes voor veteranen in Roosendaal, "Het is een prachtig gebaar"

In dat jaar kreeg de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de vrede, vanwege de vredesmachten van de VN die vanaf 1956 hebben deelgenomen aan vredesmissies. Om de negenduizend Nederlandse blauwhelmen een tastbare erkenning te geven voor hun verdiensten, werd in 2015 het draaginsigne in leven geroepen.

"Het is een prachtig gebaar", zegt veteraan John Brinkman, die in 1985 in Zuid-Libanon was. "Het is bijna 33 jaar geleden, op een gegeven moment gaat dat zakken in je leven. Om dan toch die uitnodiging te krijgen van de gemeente, dat doet je wel wat. Het is ook een mooi insigne, die ga ik zeker dragen bij bijvoorbeeld veteranendag. Nu nog een mooi plekje zoeken voor thuis."

De uitreiking was donderdagavond gepland vanwege het jaarlijkse bevrijdingsconcert, vertelt bestuurlijk adviseur van de burgemeester Corné Rommens. "Zo konden we er meteen een avond van maken, omdat de veteranen dat concert erg op prijs stellen. Dit was ook meteen de eerste en laatste gelegenheid om het insigne persoonlijk te ontvangen, de 36 andere veteranen die het insigne krijgen hebben die of al eerder gekregen of wilden die thuis gestuurd krijgen."