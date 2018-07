Noah: mierzoet in de hoogste versnelling naar 100 in het uur

DINTELOORD - Onwillekeurig gaat je vinger toch even over het lak van Noah, het vrijdag gepresenteerde blauwe autootje bij Cosun/Suiker Unie in Dinteloord. Even proeven of de suikersmaak echt aanwezig is.

Helaas. Het chassis van Noah is grotendeels gemaakt van suiker en het carrosserie van vlas en biohars, maar dat zie je er bij de lancering niet aan af. Een team van 22 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven legde een jaar lang de studie opzij om te werken aan 's werelds eerste volledig circulaire auto. Zoetigheid en vlas op wielen.

Recyclebaar

Noah is een duurzame auto die het milieu weinig belast, aldus het studententeam. Dat komt door het gewicht. De auto weegt, zonder batterijen, 360 kilo wat minder dan de helft is van vergelijkbare productieauto's. De auto heeft slecht 60 kilo aan batterijen nodig, wat veel minder is dan bij andere elektrische auto's. Noah wordt aangedreven door twee elektromotoren van 15 kilowatt. Tot verbazing van velen ligt de topsnelheid op 100 kilometer per uur zijn. Opgeladen kan de wagen, mede door het lage gewicht zo'n 240 kilometer afleggen. Anders dan bij veel auto's eindigt het TU-voertuig na verloop van tijd niet op de schroothoop. De wagen is volledig recyclebaar, gebruikte materialen krijgen een herbestemming. Maar het team hoopt nog lang van Noah te kunnen nagenieten.

,,Sterker nog, we gaan hem laten keuren door de RDW zodat Noah ook echt de openbare weg op kan'', legt Cas Verstappen uit, bestuurslid van het TU/edomotive-team. ,,En om de vraag voor te zijn: nee, ik ben geen familie van Max. Als suggestie voor de naam had ik 'm wel geopperd, maar het is Noah geworden. Democratisch besloten. een zoete naam bovendien.''

Bloed, zweet en tranen

Eendrachtig is ook aan de auto gewerkt. Bewondering in het grote hal van Cosun Innovation Center als Verstappen vertelt dat er soms werkweken van zestig, zeventig uur gemaakt werden. ,,We zijn in juli vorig jaar bij nul begonnen, wisten niet hoe een auto in elkaar stak. Bloed, zweet en tranen. Zelfs afgelopen nacht nog toen de belettering van de vele sponsors erop moest, hebben we maar een paar uurtjes geslapen.''

In het bijzijn van familie, medewerkers Suiker Unie en de TU Eindhoven bouwden de studenten de spanning tot het uiterste op. Onder een blauw doek bleef de auto verborgen. De euforie galmt door de hal als de tweepersoonsauto tevoorschijn komt. Ook directeur Suiker Unie Frank van Noord is enthousiast. ,,Onze suikerbieten otleden we in de raffinaderij tot verchillende componenten, die weer grondstof zijn voor andere producten. Toepassingen zoals het TU/edumotive-team heeft gedaan zijn revolutionair, maar we staan nog maar aan begin hiervan.''

Weersbestendig

Na de presentatie rijdt een van de studenten de auto van het podium af de buitenlucht in. Beurtelings mag er iemand meerijden. De zon schijnt, maar ook bij regen waren de ritjes doorgegaan. ,,Weersomstandigheden zijn niet van invloed op de auto'', legt Cas Verstappen uit, ,,Vlasvezel is uitermate sterk materiaal.''

De studenten maken met Noah een tournee door grote steden in Europa om de auto te presenteren en andere mensen te inspireren. Noah is niet te koop, er komen niet meer uitvoeringen van op de markt. Cas: ,,Het gaat ons om de bewustwording. We willen laten zien dat een circulaire economie nu al mogelijk is in complexe producten zoals een auto.”