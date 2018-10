Noa en Nienke 'dansen als een verweven eenheid'

Beelden zijn te onduide­lijk: potloodven­ter vrijgespro­ken

11:22 OUD GASTEL/HOOGERHEIDE/DONGEN - De 33-jarige Dominique Z. uit Oud Gastel is een potloodventer. Hij gaat zo nu en dan in een bushokje zitten, haalt daar zijn geslachtsdeel uit zijn broek en gaat zitten masturberen. Dat heeft hij zelf verteld. Desondanks is hij dinsdag daarvan vrijgesproken.