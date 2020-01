NK veldrijden in Rucphen loopt op koffie en koeken

Stampvolle kroegen voor tweede keer Tribute Around Town in Roosendaal

12 januari ROOSENDAAL - U2, The Police, Michael Jackson. De grootste sterren van de wereld stonden zaterdagavond in verschillende Roosendaalse kroegen hun grootste hits te spelen. Voor de tweede keer was tributebandfestival Tribute Around Town namelijk in Roosendaal, met 6 deelnemende kroegen.