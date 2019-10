Nispense hardlopers gaan bevrijdingsvuur ophalen in Frankrijk: ‘We gaan naar de plek waar onze bevrijders Europa binnen zijn gekomen’

ROOSENDAAL - Een groep fanatieke Nispense hardlopers gaat in de voetsporen treden van de bevrijders. Woensdag 23 oktober vertrekken 40 Nispenaren met drie busjes en drie campers vanuit het kerkdorp naar Arromanches-les-Bains in Normandië (Frankrijk). Een landingsplaats op D-day van de Polar Bear divisie uit Canada, de bevrijders van Nispen.

De dag erna wordt door de burgemeester van het Franse dorp de fakkel aangestoken en overhandigd aan de hardlopers. Initiatiefnemer van de tocht, Frank Matthijssen zal dan de eerste kilometers met de fakkel terug naar huis lopen.

,,,Vijf jaar geleden zijn ze met een loopgroep naar Wageningen geweest om het bevrijdingsvuur op te halen", zegt Martijn Gommeren, die zelf ook meeloopt. ,,Dit jaar dachten we: als dat kan, dan kan dit ook! Nu is het een stukje uitdagender. We gaan naar de plek waar onze bevrijders Europa binnen zijn gekomen.”

Polar Bear

De lopers zijn onderverdeeld in drie groepen. De groepen lopen in estafettevorm, na iedere 60 km is er een wissel. Een soort Roparun voor de bevrijding. Er wordt continue doorgelopen. ,,Het lopen zal niet het grootste probleem zijn denk ik. Het lopen op vreemde tijden wel. We lopen op rare tijden zoals middenin de nacht of juist heel vroeg in de ochtend", legt Gommeren uit.

De hardlopers gaan eerst langs de kust van Normandië en daarna het binnenland in, via plaatsen waar de Polar Bear divisie slag heeft geleverd. Deze divisie heeft uiteindelijk Nispen bevrijd en daarom wordt geprobeerd om zoveel als mogelijk hun route te volgen.

Volledig scherm Route die Nispense hardlopers met het bevrijdingsvuur gaan afleggen van Arromanches-les-Bains naar Nispen. © Martijn Gommeren

Training

,,Nispen is een echt hardloopdorp. Er wordt heel veel hardgelopen in ons kerkdorp. Er wordt structureel iedere zaterdag- en zondagochtend hardgelopen. Daarnaast hebben we drie keer een gezamenlijke training gehad. Een rondje van 60 kilometer over de Oesterdam”.

Volledig scherm Trainingsrondje in het buitengebied van Nispen © Martijn Gommeren

Terug in Nispen

De lopers hopen op zaterdag 26 oktober rond de middag in Nispen met het vuur te arriveren. Het volledige team verzamelt in de Nigtestraat. Daarna lopen zij Nispen in met de complete groep en volgen de route Bergsebaan, De Lind, Dorpsstraat, Kerk zoals de Polar Bear divisie Nispen heeft bevrijd.

Ze zullen worden begeleid door militaire voertuigen en Harmonie St. Caecilia. Bij de kerk is het de bedoeling dat daar het vuur met de fakkel wordt aangestoken in een vuurschaal.