Nispens carnaval na 55 jaar nog steeds vernieuwend, met een prinses aan het roer

NISPEN - Juist in het jubileumjaar vindt stichting Carnaval Nispen het prachtig om met een prinses aan het roer het leutfeest in te gaan. Het 55-jarig bestaan wordt gevierd met prinses Wendy in een jurk zo mooi, dat ze onmogelijk slechts één jaar kan aanblijven.

,,De ouderen in Nispen moeten wel even wennen", weet voorzitter Jack Goorden die vierkant achter de keuze staat om Wendy Metske aan te stellen als prinses. ,,We geven meteen het signaal af dat we met 55 jaar nog vernieuwend bezig zijn, want ik ken in de nabije regio geen tweede prinses", zegt oud-prins en stichtingslid Rogier Verhoeven.

Dat juist zijn levensgezel Wendy tot prinses is verkozen, is niet helemaal toevallig. Ze woont nog maar elf jaar in Nispen, maar aan de zijde van Verhoeven is ze dermate ingeburgerd dat ze veel mensen kent en andersom. ,,Ik doe vrijwilligerswerk bij de tennis, voetbal, waar ik in het vrouwenteam speel, buurtpreventie en bij de stichting Carnaval. Als mensen mij nog niet kennen, maak ik dat met carnaval wel goed", zegt prinses Wendy zelfverzekerd.

Uitstraling

Qua uitstraling past ze in het rijtje oud-prinsen. ,,Dat was een voorwaarde, ik wilde geen simpele jurk maar een die past bij de huisstijl van het protocol." Ze ontving leuke reacties uit het dorp en ook van de prinsen uit de omgeving.

Het Aopelaand in Nispen heeft in die 55 jaar zeven prinsen gekend. Janus Wagenaars niet meegerekend. Die was de eerste voordat de stichting met Pierre Verpalen écht is opgericht. Goorden: ,,Het feest werd in cafés al gehouden, met elk een eigen prins die konden dan wat 'akkenaaien' tegen elkaar. Daarom bestaat hofkapel de Kriekeplukkers al 60 jaar, vijf jaar langer dan wij."

Aopelaand

De naam Aopelaand is waarschijnlijk een verbastering van Gaoperslaand, omdat de inwoners van Nispen vroeger altijd op hun stoelen voor het huis zaten, 'gapend' naar wat er voorbijkwam. ,,Dat wat typisch iets van Nispen. Omdat het niet zo positief klinkt, is er waarschijnlijk Aopelaand van gemaakt'', verklaart Verhoeven.

Voorzitter Goorden houdt er zijn eigen theorie op na. ,,Nisipa komt van nes-a-pa, nes staat voor land, a-pa is Keltisch voor water en ik heb er nest apen van gemaakt, dat is het begin van de mens. Zoals Nispen het moederdorp is van deze regio, ook het begin van de mens."

Hij koppelt deze theorie aan de tekst van het Aopelied dat begint met Wij zijn de Aope, dat is het begin van de mens. Wij zijn de Aope, wij leven hier aan de grens'.