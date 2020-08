Nispenaren voelen oranje reisadvies voor Belgen

Jarno van den Broek werkt bij Bistro Le Mouton op het Kerkplein in Nispen: ,,Waarom zou je het op gaan zoeken? Ik blijf lekker in Nispen. Ik merk wel dat er minder Belgen op ons terrasje zitten en als ze er zitten dan hebben ze een mondkapje op."

Buren

Nispen is erg georiënteerd op België. Veel mensen die geboren zijn in Nispen wonen in Essen en andersom. ,,Beiden overheden slaan een wig tussen mensen", zegt Twan Suijkerbuijk van café Tivoli in Nispen. ,,Iemand uit Essen is voor ons niet anders dan iemand uit Roosendaal. Sterker nog wij hebben meer met Essen omdat het dichterbij is."

Lisette van den Oever van Bloemenshop Nispen doet er nog een schepje bovenop: ,,Belgen zijn bij ons van harte welkom!" In haar ogen is Nispen ook erg verbonden met het Belgische dorp. ,,Voor ons in Nispen is er geen verschil tussen mensen uit Essen of Roosendaal."

In haar bloemenshop houdt iedereen zich aan de regels: ,,Alle klanten houden 1,5 meter afstand én ze gebruiken hun gezond verstand."

Volledig scherm Lisette en haar man van Bloemenshop Nispen. © Floyd Aanen/BNDeStem

Van den Oever gaat zelf ook nog naar Essen als het nodig is: ,,Natuurlijk, als ik naar Essen ga dan doe ik ook een mondkapje aan, makkelijk zat." Ze is fel tegen het de manier waarop de overheden nu te werk gaan: ,,Mensen worden nu beoordeelt op de kleur van hun kenteken. We moeten niet gaan wijzen naar elkaar."

,,Ik ben een klein rondje gaan fietsen", zegt Patrick van Meel uit Essen. Hij staat met zijn racefiets voor de bloemenshop. ,,Bloemen halen, het is namelijk Moederdag in België. Wij hebben een mondkapjesplicht. In Nispen is dat niet, maar als ik de grens weer overga, doe ik mijn mondkapje weer op."

Voor van den Oever zit er ook degelijk een zakelijke kant aan het hele verhaal: ,,Een groot gedeelte van onze omzet komt van Belgen. Vooral op dit soort dagen. Het is Moederdag in België. We hebben dezelfde vijand. Niet de Belgen, maar het coronavirus."

Volledig scherm De grens tussen Nederland en België. © Floyd Aanen/BNDeStem