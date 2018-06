Nispen hangt de vlag uit voor NK wielrennen

Eis: 14 jaar tegen ex-drugsbaron Kobus Lorsé voor moord op schoonzoon uit Roosendaal

14:03 BREDA - Tegen voormalig drugsbaron Kobus Lorsé (73) is woensdag bij de rechtbank in Breda veertien jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie acht 'Kobus de Zigeuner’ schuldig aan doodslag op zijn schoonzoon John Wassink (45), in juli 2014 in Roosendaal.