Nispen, dorp dat al tien jaar de blues heeft

NISPEN - Nispen heeft al tien jaar de blues. Dat werd zaterdagavond gevierd met een spetterend festival ter gelegenheid van de tiende editie van Nispen Blues. Met maar liefst vijf bands, die afwisselend optraden in café Den Gouden Leeuw en in de tent voor het café.

De beats stampen je al van een afstand tegemoet, als je het Nispense dorpsplein opkomt. In de tent is het te doen: daar staat Mike's Electric Mud op het podium. De sfeer is gemoedelijk en de artiesten genieten evenveel als het publiek. Daaronder opvallend veel jongeren, maar vooral wat Nispenaren, die de aantrekkingskracht van de muziek niet konden weerstaan. ,,Ik kon het thuis horen'', lacht overbuurvrouw Edith. ,,Toen ben ik toch maar even gekomen.''

De blues is niet per se vrolijke muziek, als je naar de getergde teksten vol hartenzeer en verlating luistert. Maar in muzikale vorm werd die pijn zaterdag met zichtbaar plezier neergezet en met minstens evenveel plezier ontvangen door de massaal naar de Nispense dorpskern toegestroomde muziekliefhebbers. ,,Duidelijk meer publiek dan anders'', zegt voorzitter Klaas-Jan Douben van Nispen Blues. ,,Bluesvrienden uit heel het land zijn speciaal voor ons jubileum naar Nispen gekomen. De parkeerplaats hierachter staat vol met campertjes.''

Nispen Blues is, geheel passend bij het sentiment van de muziek, ontstaan uit nostalgie naar de oude Nispense soosavonden People Relax. Sinds 2008 organiseert een vriendenclubje van muziekliefhebbers zes caféconcerten per jaar. Steeds met een band, in het genre 'blues met een bite'. ,,Het was van het begin af aan een succes, altijd een vol café, zegt Douben. Maar voor het jubileum is natuurlijk uitgepakt, met dank aan kroegbaas Willem Verhoeven van De Gouden Leeuw. Die opperde: ,,Waarom zetten we geen tent voor de kroeg?'' Zo kunnen de bands elkaar binnen en buiten afwisselen en is er vanaf zeven uur 's avonds aan één stuk door muziek.

Douben is trots op de gevarieerde line-up met Uncle Jimmy, Stackhouse, Mike's Electric Mud en Hoodoo Monks en als topper Barrelhouse, een van Nederlands bekendste bluesband, onder leiding van de sympathieke zangeres Tineke Schoemaker. De band bestaat al 40 jaar en speelt nog steeds in de originele bezetting.

Het publiek geniet als de broers Guus en Johnny DeLaporte, de 'blues diamonds', samen schitteren in een slidegitaar-solo. Maar Douben is ook trots op het jonge bandje Uncle Jimmy, met een meisje op bas en zang, -,,hartstikke leuke griet'''- dat stampende New Orleans swampblues brengt uit de jaren zeventig en ook nog eens eigen nummers maakt. ,,Heerlijk om ook jong talent een kans te geven.''