Nispen balt vuist tegen corona in hartverwarmende video

Ze acteren allen in de hartverwarmende video ‘Ik zeg nee tegen corona’ van Buurthulp Nispen.

Volledig scherm Marco Schillemans uit Nispen in de video 'Ik zeg nee tegen corona'. © Buurthulp Nispen

Oproep

De video is een dramatische oproep aan iedereen om zich aan de coronaregels te houden. Alle medewerkers aan het filmpje kregen de opdracht een bijdrage te leveren die begint met ‘Ik zeg nee tegen corona, want...’. Grensbewoner Geert Jacobs zegt nee, omdat hij de grenzen wil open houden en raadslid Marco Schillemans met het oog op de oudere en zwakkere medemens.

Volledig scherm Grensbewoner Geert Jacobs uit Nispen. © Buurthulp Nispen

Kanaleneiland

Schillemans kwam op het idee om een video te maken nadat hij van een soortgelijk initiatief hoorde op Kanaleneiland in Utrecht. ,,De mensen kregen de mogelijkheid om zelf een boodschap in te spreken. Vaak zien we Rutte of De Jonge, maar in de video deden de mensen het uit zichzelf. Het begon bij mij te borrelen: dat kunnen wij in Nispen ook.”

Volledig scherm Een aantal prominenten uit Nispen maakt een video met als titel 'Ik zeg nee tegen corona'. © Buurthulp Nispen

Mooie, zware stem

Snel werd een lijst medewerkers opgesteld. Johan van Gastel werd gevraagd voice-over te worden met zijn ‘mooie, zware stem’. Marco Schillemans componeerde een stukje muziek om zo al dat gedoe met copyright te omzeilen. En hij monteerde alle beelden.

Quote Vaak zien we Rutte of De Jonge, maar in de video deden de mensen het uit zichzelf Marco Schillemans, Buurthulp Nispen

Volledig scherm Bakker Stef Suykerbuyk uit Nispen. © Buurthulp Nispen

Op één lijn

Die beginnen met het logo van Buurthulp Nispen. ,,Dat is in de eerste coronagolf ontstaan. Het is een bezorgservice van de ondernemers in Nispen.” Volgens Schillemans is het in de geschiedenis van Nispen nooit eerder gebeurd dat alle ondernemers zo snel op één lijn zaten.

Volledig scherm CDA-fractievoorzitter Nicole Roeken uit Nispen. © Buurthulp Nispen

Quote

Net als in veel plaatsen is de animo voor dit soort initiatieven in de tweede golf iets minder. ,,Dat klopt. Daarom zijn we zo enthousiast over dit filmpje. Het komt nu eens niet van bovenaf maar van de mensen die met de poten in de klei staan, om het zo maar eens uit te drukken”, zegt Schillemans.

De video is onder meer te zien op de Facebookpagina van Buurthulp Nispen.