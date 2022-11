Nikki (24) had jarenlang een vitamine B12-tekort: ‘De dokter vond het bijzonder dat ik nog niet in een rolstoel zat’

Vrachtwa­gen­chauf­feur en zanger Harold wacht al twee jaar op Roosendaal­NL: ‘Geef alles wat ik heb’

ROOSENDAAL - Best wel zenuwachtig is hij, Harold Mieger. Het is zaterdagmiddag en de zingende vrachtwagenchauffeur uit Halsteren treedt over krap twee uur op bij RoosendaalNL op de Stok. ,,Mijn grootste podium tot nu toe. Het is stijf uitverkocht, 2500 man”, zegt hij.

20 november