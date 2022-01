Nijpend tekort aan krantenbezorgers: ‘We zitten echt in zwaar weer’

West-Brabant heeft een flink tekort aan krantenbezorgers. Vooral jongeren lijken geen trek meer te hebben in een krantenrondje in de vroege ochtend. Ondertussen wordt er alles aan gedaan om de krant dagelijks tijdig bezorgd te krijgen.

Honderden bezorgers verdeeld over tientallen depots gaan voor dag en dauw de hort op om onder meer deze krant bij u te bezorgen. Iedere dag weer, behalve de zondag, voorzien zij tienduizenden brievenbussen van een nieuwe editie van BN DeStem, het Algemeen Dagblad, de Volkskrant of een van de andere dagbladen die Nederland rijk is.

Quote Het is schrijnend. Ik kan in mijn regio zo dertig tot veertig extra mensen gebruiken Edwin Michielsen, Regiomanager

Maar dat aantal bezorgers slinkt en slinkt. De situatie begint nu echt nijpend te worden, vertelt regiomanager West-Brabant Edwin Michielsen van DPG Media (het concern waartoe ook BN DeStem behoort, red.). ,,Het is tegenwoordig topsport om alles in de bus te krijgen’’, zo schetst hij de gevolgen van het tekort. ,,Het is schrijnend. Ik kan in mijn regio zo dertig tot veertig extra mensen gebruiken. We zitten echt in zwaar weer op dit moment.’’

Lastig om mensen te vinden

Nieuwe bezorgers zijn in deze tijd amper te vinden. DPG Media staat in een rij, met onder meer supermarkteigenaren, de horeca en retail. ,,Het aanbod in baantjes is fors toegenomen. Iedereen vist in dezelfde vijver. Dat maakt het een stuk lastiger om mensen te vinden.’’

Dit onderschrijft Job Muller, directeur distributie. “In het overgrote deel van de gebieden lukt het ons nog altijd om de krant op tijd in de bus te krijgen, maar er zijn ook gebieden waar het probleem erg hardnekkig is. De reden is dat we landelijk achthonderd bezorgers tekort komen. De economie draait op volle toeren, maar daar plukken we bij de bezorging van onze kranten wrange vruchten van. De arbeidsmarkt voor dit werk is totaal overspannen. We zijn niet de enige sector die problemen heeft. De horeca en winkels hebben dezelfde problemen als wij. De mensen zijn gewoon niet te vinden.”

Dubbele wijken

Het tekort aan bezorgers kan er nu al toe leiden dat als het wel lukt om de krant te bezorgen dit op een later tijdstip is. Muller: ,,Veel bezorgers moeten inmiddels dubbele wijken lopen en dat kost dus dubbel zoveel tijd. Daardoor kan het tegenwoordig tot wel negen uur duren voordat de krant in de bus valt. Wij vragen abonnees dan ook om tot dat tijdstip te wachten met bellen naar onze klantenservice.”

Michielsen vult aan: “We lopen de gaten nu dicht door onze bezorgers een extra wijk te laten lopen. We proberen hen te stimuleren met bijvoorbeeld een prestatiebonus, maar we hebben die extra handjes echt nodig.’’

En daar doet de regiomanager alles aan. ,,Flyeren, social media inzetten, advertenties in sportscholen en wekelijks in de krant. Mensen kunnen maar een paar delen van een wijk lopen of juist veel. Eén dag in de week of een volle week: we hebben veel mogelijkheden.’’

Quote We hebben vooral weinig jonge bezorgers. De meesten zijn in de 60 of 70 Marjan Vergouwen

Marjan Vergouwen runt een van de depots van Michielsen, die in Roosendaal. Ook zij merkt het tekort. Ze heeft zo’n dertig bezorgers, maar heeft er eigenlijk zeker veertig nodig ,,We hebben vooral weinig jonge bezorgers. De meesten zijn in de 60 of 70, die een extra centje nodig hebben voor bovenop hun magere pensioen.’’ Zij merkt een verschil tussen de generatie met wie zij twintig jaar geleden werkte en de huidige jongeren, die niet meer zo happig lijken om vroeg uit de veren te gaan om de krant te bezorgen. Destijds was er nota bene een wachtlijst. ,,Je moest wachten voor je aan de slag kon als bezorger. Iedereen wilde een extra centje verdienen en dit was de makkelijkste manier.’’ Overigens neemt ze nu niet iedere welwillende sollicitant zomaar aan. ,,Je moet het werk wel goed kunnen doen, anders kost het mij weer extra tijd om alle klachten op te lossen.’’

Vergouwen vraagt noodgedwongen veel van haar huidige bezorgersbestand. ,,Om het allemaal te redden moeten zij extra wijken lopen. Sommige medewerkers wel vier op één dag. Die beginnen om 3.30 uur en zijn om 8.00 uur klaar. Dat wordt uiteindelijk te veel. Zeker als zij overdag nog een fulltime baan hebben.’’ Vergouwen prijst zichzelf gelukkig met haar ploeg. ,,Ze denken, werken en helpen mee waar ze kunnen.’’

Optimistisch

Een van de trouwe dienders in Roosendaal is de 59-jarige José van Gaans. Zij geniet met volle teugen van haar werk als krantenbezorger. Het ’s nachts werken vindt Van Gaans een pré. ,, Ik vond het eerst wel pittig, maar heb doorgebeten en het bevalt na zo’n twintig jaar nog steeds. Je hebt overdag tijd over.’’

Ook de weersverschillen ziet zij door een optimistische bril. ,,Het is niet altijd fijn om door de sneeuw te denderen, maar je hebt nu eenmaal vier jaargetijden. Ik geniet het meest van de zomer. Dan komen de kranten binnen, stap je de fiets op en zie je de zon opkomen en hoor je de vogels zingen. Mooier kun je het volgens mij niet hebben.’’

Volledig scherm Van links naar rechts José van Gaans, Marjan Vergouwen, Jolanda van Akkeren en Jarno Lips op het depot in Roosendaal. © Pix4Profs/Peter Braakmann