Nieuwkomer Pouwe in Hoeven verrast met smakelijke gerechten

over de tongBij culinaire fijnproeverij denk je niet meteen aan het dorp Hoeven. We geven het grif toe, een vooroordeel dat nergens op gebaseerd is en we nodig moeten bijstelen nadat we bij restaurant Pouwe hebben gegeten.

Pouwe is een nieuwkomer in het West-Brabantse restaurantwereldje die de lat hoog legt en wat ons betreft een prima start maakt in een grondig verbouwd pand in de Hoevense Bovenstraat.

De sfeer is prettig: eigentijds strak met overwegend aardtinten, keuken, bar en stamtafel zijn midden in de zaak gesitueerd, hier en daar hangt een foto aan de muur en wat opvalt zijn de diverse lampengroepen: industrieel aan draden, op oma's soepbordjes aan de muur en in glazen sculpturen. Er ligt geen linnen op de ongelakte tafels waardoor de ambiance ontspannen en informeel blijft.

Visitekaartje

Bij de drie amuses merken we direct dat hier iemand kookt die van wanten weet. Wat een verrassende combinaties van heerlijke smaakjes! De sabayon van gebakken spekjes met gebrande aubergine en vlierbloesem is erg lekker, het olijvencakeje dat perfect van structuur is smaakt ronduit geweldig en het currytje met kokosdressing is behoorlijk pittig, maar ook mooi van smaak. Hiermee geeft kok Walter Pouwe meteen een creatief en verrassend visitekaartje af. Het zelfgebakken broodje met olijfolie, zout en de beurre noisette, oftewel bruin gebakken boter, zijn van grote klasse.

Weinig overtuiging

De bediening door twee jonge meiden is netjes, maar ook nog wat onzeker en vlak. De ingrediënten worden met weinig overtuiging opgenoemd. Het verbaast ons dat de gastvrouw zelf, Vivian Pouwe, echtgenote van de kok, vrijwel de hele avond aan de stamtafel achter de laptop blijft zitten. Pas als we aan de koffie toe zijn, laat zij zich bij ons en aan de andere tafeltjes zien, hartelijk en belangstellend. Wat ons betreft zou zij zich meer met ontvangst en begeleiding van de gasten mogen bemoeien.

Zowel Walter als Vivian hebben de nodige ervaring in de horeca, al zijn ze nog maar 26 en 27 jaar. Walter kookte eerder bij Central in Roosendaal, hun beider geboorteplaats, en bij Prei in Teteringen. Vivian werkte bij 't Jagthuijs in Ulvenhout en het Ruitersbosch in het Mastbos in Breda, zaken met naam. ,,De smaken van Prei vond ik heel interessant", zegt Walter. ,,Die creatief mixen, daar wilde ik in mijn eigen restaurant ook iets leuks mee doen."

De kaart

De kaart biedt een driegangen keuzemenu voor 36,50 euro met vlees- en visgerechten, een viergangenmenu voor 43 euro, vijfgangen 51 en zesgangen 59 euro.



Wie van de specialiteitenkaart met kleine gerechten wil eten betaalt tussen de 13,50 voor bijvoorbeeld vegetarische taco en 18,95 euro voor hert met bapao en kastanje.



Lunchen kan vanaf 16 euro voor bijvoorbeeld een salade met garnaal.



Bij de 4-, 5-, en 6 gangen menu’s zijn bijpassende wijnarrangementen te bestellen van 21,50 27 en 32,50 euro.

'In één woord af!'

Nou, dat blijkt tijdens de voorgerechtenronde opnieuw! Waar ik het drie-gangen keuzemenu heb besteld, gaat mijn overbuurman voor de losse gerechten. Hij krijgt tarbot aangekleed met krab, gele curry, kokos en de tegenwoordig populaire Sardijnse pastabolletjes oftewel fregola. ,,In één woord af! Wat een mooie bereidingswijze, elk onderdeel ondersteunt het andere. Ook de decoratieve rolletjes komkommer met oesterblad zijn goed op smaak gebracht."

Op mijn bord liggen vijf rechthoekige plakjes gepekelde zalm met een bolletje sorbetijs van rode biet, de zeldzame Japanse yuzu citrusvrucht, dunne rode bietencoulis en limoen. Mmmmm.

Heerlijke combi

Ik geniet daarna ook van mijn heilbot, een fijne zachte vis die goed gegaard is en heerlijk smaakt samen met de champignons, pardon, akkerpaddenstoelen want ze smaken lichtjes naar anijs. Heerlijke combi dus samen met schuim van venkel en zoethout. Mijn tafelgenoot smult van wilde eend met noedels, sojascheuten en pinda, maar vindt de eend een tikkeltje aan de droge kant. ,,Na de superbe tarbot, had dit van mij iets spannender gemogen."

We zijn aan het dessert toe en het worden gepocheerde peer met noten, karamel van gecondenseerde melk, zuurstok, nougatine en diverse noten voor mijn tafelgenoot. ,,Met respect voor het seizoen. Niet spectaculair, maar wel heel goed." En dragon voor mij, een heerlijk frisse en lichte combinatie van rijst, yoghurt, citrus en wasabi.

Bib Gourmand

Of er een bib gourmand in zit zoals het echtpaar Pouwe ambieert? Vast en zeker als de gastronomische prestaties op dit niveau blijven. Het was een feestje. En dat gaat ook nog even door als we koffie ter afsluiting bestellen die begeleid wordt door prachtige friandises. Een jelly van lychee, een sprits van vanille en een bonbon met marshmallow vulling, die als heel klein minpuntje heeft dat de chocola door het bewaren in de koeling licht begin te zweten. Maar ach, dat zij deze gedreven jonge kok vergeven.

We concluderen dat goed eten altijd begint met goede ingrediënten en die heldere keus is overduidelijk onderdeel van het concept van Pouwe. Hoe je ze verwerkt tot smakelijke gerechten, is vervolgens het geheim van de kok, gevoed door talent en creativiteit. Daar ontbreekt het Walter Pouwe beslist niet aan.