Nieuwe verdachte kluisjesroof Oudenbosch in beeld, grotere rol beveiligers vermoed

BREDA/OUDENBOSCH - De recherche lijkt steeds dichter bij een doorbraak te komen van de spectaculaire kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch. Ze heeft een nieuwe, derde verdachte op het oog. Het zou gaan om een van de twee rovers in het bankgebouw. De verdachten die al vast zitten, blijven langer in de cel.

De nieuwe verdachte is een oud-medewerker van beveiligingsbedrijf EBN, een voormalige collega dus van de twee eerder aangehouden verdachten. De politie is er nog niet in geslaagd hem op te sporen. Ze is de derde man op het spoor gekomen via camerabeelden in of bij de bank. Getuigen hebben hem daar op herkend.

Dat bevestigen de advocaten Henk van Asselt en Ziya Yeral van de twee reeds opgepakte EBN-beveiligers uit Roosendaal en Etten-Leur. De verdachten (42 en 45) hoorden donderdagmiddag van de raadkamer dat ze nog 30 dagen in voorarrest moeten blijven, tot aan hun eerste openbare rechtszitting in de zaak.

Safeloketten gereed gelegd

Intussen lijkt de recherche steeds steviger bewijs in handen te krijgen tegen de twee reeds aangehouden EBN-werknemers. Zo zijn er aanwijzingen dat het duo een veel grotere rol heeft gespeeld dan eerde gemeld. Bronnen rond het onderzoek zeggen dat justitie er nu vanuit gaat dat de beveiligers de rovers niet alleen maar in en uit de bank hebben gesmokkeld. Ze zouden ook de driehonderd safeloketten uit de zwaar beveiligde, geautomatiseerde kelderkluis hebben gehaald en die in het halletje voor de kluisdeur hebben gelegd. Daar konden de twee rovers de lades in het weekeind op hun gemak openen.

Een en ander zou zijn gebeurd op de vrijdagavond, toen de beveiligers de bank volgens procedure moesten sluiten. De twee verdachten zouden bijna een uur in de bank zijn gebleven, veel langer dan gebruikelijk. Uit systeemgegevens zou bovendien zijn gebleken dat uitgerekend in dat uur de deur van de geautomatiseerde kruisruimte heeft open gestaan, zonder dat er bankpersoneel in het gebouw was.

Schim

Ook blijkt justitie te beschikken over beveiligingsbeelden van die vrijdagavond waarop te zien is hoe de EBN-beveiligers buiten door het raam aanwijzingen geven aan iemand in de bank, die daar niet hoort te zijn. Deze onbekende persoon staat niet op beeld maar zijn schim wel te zien.