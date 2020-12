Nieuwe tv-hit: Kamp van Roosendaal

Arriva schrapt busritten in de regio, minder reizigers vanwege corona

17 december ROOSENDAAL - Busvervoerder Arriva schrapt onder andere in West-Brabant busritten, voornamelijk in de spits, mede als gevolg van de coronacrisis. Daardoor zijn er namelijk minder betalende reizigers op de been. Volgens Arriva is de nieuwe dienstregeling ‘minder in beton gegoten dan andere jaren’.