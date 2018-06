Nieuwe theaterseizoen Fidei et Arti Oudenbosch op basis van realisme

OUDENBOSCH - Realiteitszin overheerst bij managers Carola Drent en Ilse Mathijssen bij de presentatie vann de theaterbrochure van Fidei et Arti voor het nieuwe seizoen. ,,Onze taak is vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming laten komen. Het seizoen volproppen om vervolgens een aantal mindere voorstellingen te annuleren, dat werkt niet''', zegt Drent.

De programmering volstaat daarom met dertien voorstellingen en drie pubquizen. Het filmaanbod staat niet in de brochure, maar komt te zijner tijd op de site te staan. Met de kindervoorstelling 'Meneer Monster' gaat 7 oktober het doek voor het eerst op. De derde theatertournee van Leonie Meijer doet 10 oktober het cultureel centrum van Oudenbosch aan. Mathijssen: ,,Vorig seizoen was Leonie in de grote schouwburgen te zien, nu wil ze terug naar de intieme theaters.

Hugo Borst

Volkskrant-columnist en cabaretier Johan Goossens volgt op 27 oktober. Jaarlijks verschijnt ook een Brabantse cabaretmaker op de bühne. Dit keer is dat Leon van der Zanden met zijn show Kameleon. Carola Drent kijkt uit naar de tragikomische voorstelling Ma naar het boek van Hugo Borst over zijn dementerende moeder. ,,Vorig jaar prachtig uitgevoerd door Eric Corton en komend seizoen overgenomen door Loek Peters. Twee acteurs, die toevallig ook samen in Penoza speelden.''

Andere cabaretiers zijn Pieter Jouke, wereldbestormer in de voorstelling Gloeiende plaat, Marc de Hond die inspirerend verhaalt in Voortschrijdend inzicht en Kees van Amstel. De laatste is bekend als tafelgast bij De Wereld Draait Door. De laatste is van eigen bodem: Emiel van der Logt, geboren Oudenbosschenaar, komt met Serieus?! op 17 mei.

Vuile Huichelaar

Muzikale shows maken het programma compleet. Acht jaar na hun laatste optreden in Fidei keert op 10 november Guitar Syndicate terug. De meestervertolkers van Shadows-muziek trekken in Oudenbosch steevast een volle zaal. Grappig is ook de meezing-kerstshow van de dames van Vuile Huichelaar.

Het dak ging er vorig seizoen bijna af met de Abba-Tribute band. Stoelen gaan aan de kant bij dit 'staand concert' met alle hits van de Zweedse topformatie aan het begin van het nieuwe jaar 2019. ,,En als we dan de sound van de jaren zestig en tachtig gehad hebben, mogen the seventies niet onbreken'', legt Drent uit bij de aankondiging van The 70's Unplugged op 9 februari. Het theaterseizoen sluit op 19 mei af met The Bluebettes, die de Motown-sound prediken.