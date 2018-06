Nieuwe start voor Timmers MediCare aan de Kade in Roosendaal

ROOSENDAAL - Timmers MediCare opent opnieuw de deuren in Roosendaal. Het bedrijf van Rolf Timmers ging afgelopen maart failliet, maar herstart in september.

De speciaalzaak in medische hulpmiddelen opent op de vertrouwde plek aan de Kade. ,,Ik begin met een schone lei. Vlak na het faillissement wilde het niet lukken met andere bedrijven die ons wilden overnemen. Toen ben ik gaan nadenken wat ik zelf met m'n leven wilde. Ik zag het niet zitten om onder een baas te gaan werken. Daarom heb ik besloten Timmers MediCare nieuw leven in te blazen. Ik heb geleerd van het faillissement; ik had vooral te hoge kosten. Met name personeelskosten. Daarom heb ik besloten de winkel kleiner te maken en niet te veel personeel aan te nemen. Ik ga voornamelijk zelf in de zaak staan", aldus Timmers.

Tweede winkel

In het pand aan de Kade wordt nog een onderneming geopend, maar Timmers kan nog niet zeggen om welke winkel het gaat. ,,Dat is te vroeg, maar vanaf 1 september zijn er twee winkels op dit adres te vinden."

Timmers MediCare, voorheen bekend als Timmers MediZorg Care&Comfort, is een familiebedrijf van ruim tachtig jaar oud. ,,Eigenlijk verkochten we op het einde veel te veel producten, het was onoverzichtelijk. Ook daar heb ik van geleerd, ik richt me straks vooral op hulpmiddelen als rolstoelen en krukken, maar ook op medische benodigdheden als stomamaterialen."

Markt

Rolf Timmers heeft de overtuiging dat er een behoorlijke markt is voor zijn materialen. ,,Laatst was ik in de winkel bezig en stonden er binnen no-time drie mensen binnen die spullen wilden kopen. Vanaf september is iedereen weer welkom, we zetten het familiebedrijf voort."